У Львові затримали групу осіб, підозрюваних у викраденні самотніх людей заради їхніх квартир – прокуратура

Прокуратура Львівської області разом із поліцією викрила групу осіб, які підозрюються в тому, що викрадали й незаконно утримували самотніх людей, аби заволодіти їхнім житлом. Це угруповання діяло в змові з працівниками поліції, інформує прес-служба Львівської обласної прокуратури.

Силовики провели 11 обшуків, дозволених судовим рішенням, під час одного з яких їм вдалося звільнити потерпілого чоловіка, йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, у чоловіка шахраї забрали квартиру, підробивши документи, а його самого утримували протягом місяця в приміщенні.

Правоохоронці вилучили велику кількість документів на помешкання, засоби зв’язку та інші речові докази.

На сьогодні затримано 5 осіб, яким інкримінують кілька статтей Кримінального кодексу: «шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електрообчислювальної техніки; незаконне позбавлення волі або викрадення людини, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу».

Слідчі дії тривають і встановлюються всі ймовірні учасники угруповання.