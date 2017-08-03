Трамп пропонує звільнити командувача армії США в Афганістані – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп пропонує звільнити командувача армії США в Афганістані Джона Ніколсона через те, що війна проти талібів триває без жодного прогресу. Про це 2 серпня повідомили з посиланням на неназваних американських високопосадовців інформагенції AP, Reuters, телемережа NBC News та інші засоби інформації.

Згідно з цими повідомленнями, Трамп прагнув дізнатися у своїх радників із військових питань, коли настане кінець війни, яка триває вже 16 років. На зустрічі з міністром оборони Джеймс Маттісом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Джозефом Данфордом постало й кадрове питання, стверджують ЗМІ.

2 серпня Пентагон підтвердив загибель двох військових США під час нападу смертника на конвой НАТО біля міста Кандагар, що на півдні Афганістану.

Угруповання «Талібан» взяло відповідальність за цю атаку. За їхньою інформацією, загинули 15 військових НАТО.

Афганські чиновники повідомляють, що смертник підірвав начинену вибухівкою машину біля іноземного конвою у районі Даман, на півдні біля Кандагара.

Наразі в Афганістані перебуває близько 13 тисяч військових США і НАТО. Вашингтон розглядає можливість збільшити численність свого контингенту у цій країні.