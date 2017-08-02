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02 Серпень 2017, Київ 23:53
Новини | Міжнародні

Пентагон: 2 військових США загинули через напад в Афганістані

Військові США на місці нападу, Афганістан, 2 серпня 2017 року

Пентагон підтверджує загибель двох військових США під час нападу смертника на конвой НАТО біля міста Кандагар, що на півдні Афганістану.

При цьому про кількість поранених у результаті нападу інформації немає.

Угруповання «Талібан» взяло відповідальність за цю атаку. За їхньою інформацією, загинули 15 військових НАТО.

Афганські чиновники повідомляють, що смертник підірвав начинену вибухівкою машину біля іноземного конвою у районі Даман, на півдні біля Кандагара.

Це сталося наступного дня після нападу на шиїтську мечеть у Гераті, у результаті чого загинули 33 людини.

Наразі в Афганістані перебуває близько 13 тисяч військ США і НАТО. Вашингтон розглядає можливість збільшити численність свого контингенту у цій країні.

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