Пентагон: 2 військових США загинули через напад в Афганістані

Пентагон підтверджує загибель двох військових США під час нападу смертника на конвой НАТО біля міста Кандагар, що на півдні Афганістану.

При цьому про кількість поранених у результаті нападу інформації немає.

Угруповання «Талібан» взяло відповідальність за цю атаку. За їхньою інформацією, загинули 15 військових НАТО.

Афганські чиновники повідомляють, що смертник підірвав начинену вибухівкою машину біля іноземного конвою у районі Даман, на півдні біля Кандагара.

Це сталося наступного дня після нападу на шиїтську мечеть у Гераті, у результаті чого загинули 33 людини.

Наразі в Афганістані перебуває близько 13 тисяч військ США і НАТО. Вашингтон розглядає можливість збільшити численність свого контингенту у цій країні.