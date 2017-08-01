Афганістан: десятки людей загинули під час нападу на шиїтську мечеть Герата

В Афганістані загинули щонайменше 29 людей, 63 поранені під час нападу смертника і ще одного озброєного чоловіка у шиїтській мечеті міста Герат 1 серпня.

За повідомленням місцевої влади, смертник підірвав себе на вході до мечеті. Tolo-TV інформує, що у цей час інший нападник відкрив стрілянину всередині мечеті.

Лікарі повідомляють, що 20 людей загинули на місці, ще 9 померли у шпиталі.

Наразі відповідальності за напад ніхто не взяв.

Угруповання «Талібан», яке часто стоїться за нападами в Афганістані, оприлюднило заяву з запереченням причетності до цього нападу.

Напад у мечеті Герата стався наступного дня після атаки на посольство Іраку у Кабулі, яка забрала життя двох людей. Відповідальність за цей напад взяло угруповання «Ісламська держава».

Упродовж лише цього року під час нападів в Афганістані загинули понад 1 тисяча 700 цивільних.