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02 Серпень 2017, Київ 17:46
Новини | Міжнародні

Афганістан: смертник напав на іноземний конвой, є втрати

Військові США на місці нападу, Афганістан, 2 серпня 2017 року

В Афганістані смертник вчинив напад на конвой іноземних військ, у результаті чого є загиблі і поранені. За повідомленням місії НАТО в Афганістані, це сталося 2 серпня біля Кандагара.

У місії НАТО, відомій як Resolute Support, не назвали кількість і громадянство постраждалих.

За інформацією речника місцевої поліції Зії Дурані, напад був вчинений у районі Даман, на південь від Кандагара.

Наразі відповідальності за атаку ніхто не взяв.

Це сталося наступного дня після нападу на шиїтську мечеть у Гераті, у результаті чого загинули 33 людини.

Наразі в Афганістані перебуває близько 13 тисяч військ США і НАТО. Вашингтон розглядає можливість збільшити численність свого контингенту у цій країні.

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