Афганістан: смертник напав на іноземний конвой, є втрати

В Афганістані смертник вчинив напад на конвой іноземних військ, у результаті чого є загиблі і поранені. За повідомленням місії НАТО в Афганістані, це сталося 2 серпня біля Кандагара.

У місії НАТО, відомій як Resolute Support, не назвали кількість і громадянство постраждалих.

За інформацією речника місцевої поліції Зії Дурані, напад був вчинений у районі Даман, на південь від Кандагара.

Наразі відповідальності за атаку ніхто не взяв.

Це сталося наступного дня після нападу на шиїтську мечеть у Гераті, у результаті чого загинули 33 людини.

Наразі в Афганістані перебуває близько 13 тисяч військ США і НАТО. Вашингтон розглядає можливість збільшити численність свого контингенту у цій країні.