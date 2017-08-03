Колишня заручниця бойовиків Людмила Сурженко пройде реабілітацію в Києві – Геращенко

Колишня заручниця бойовиків угруповання «ЛНР» Людмила Сурженко прибула до Києва, де пройде обстеження, лікування і реабілітацію в одній з відомчих лікарень. Про це 3 серпня повідомила представниця України на переговорах у Мінську, народний депутат Ірина Геращенко.

«Ще раз дякую волонтерам і міжнародним організаціям , яким вдалося витягти пані Людмилу завдяки розголосу щодо її затримання на контрольному пункті в’їзду-виїзду. Ми ж порушували питання катувань пані Людмили і під час скайп-розмови гуманітарної підгрупи 31 липня, і 2 серпня у Мінську на Тристоронній контактній групі. Ці факти мають лягти у звіти міжнарожних правозахисних організацій», – написала Геращенко у Facebook.

Бойовики підтримуваного Росією незаконного сепаратистського збройного угруповання «ЛНР», визнаного в Україні терористичним, наприкінці липня після катувань звільнили блогерку з Луганська з вадою слуху Людмилу Сурженко, яку вони затримали 13 липня, повідомили заступник голови Луганської обладміністрації Юрій Клименко і народний депутат Ірина Геращенко.

Як написав Клименко, бойовики чинили на Сурженко тиск, у тому числі фізичний – пошкодили плоскогубцями палець на руці, – з метою домогтися від неї запису на відео її «признання в роботі на українські спецслужби». Затримали ж її через те, що вона, перетинаючи лінію розмежування 13 липня в бік окупованих територій, не виконала команди бойовиків, якої не почула – в її слуховому апараті на той час не працювали акумулятори.