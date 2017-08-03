Правозахисники закликають Росію скасувати рішення про депортацію журналіста «Нової газети»

Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликала російську владу скасувати рішення про депортацію до Узбекистану журналіста «Нової газети» Алі Феруза, оскільки в цій країні до нього можуть застосувати тортури.

Правозахисники зазначили, що Узбекистан в Індексі свободи преси «Репортерів без кордонів» займає 169 місце зі 180.

Із вимогою скасувати рішення про депортацію Феруза до російської влади раніше також звернулася міжнародна правозахисна організація Amnesty International. «Алі Феруз відкритий гей, активіст правозахисного руху і кореспондент «Нової газети». Це майже фатальна комбінація для всякого, хто чекає видворення в Узбекистан, де в Кримінальному кодексі досі присутня стаття «мужолозтво», а тортури поширені повсюдно», – заявив Денис Кривошеєв, заступник директора по Європі й Центральній Азії в Amnesty International.

Алі Феруз був затриманий цього тижня в Москві біля будівлі редакції «Нової газети». За день до цього він подав апеляцію до суду на рішення про відмову надати йому політичний притулок в Росії. 1 серпня Басманний суд Москви ухвалив рішення депортувати Феруза в Узбекистан. Після цього він намагався накласти на себе руки.

У 2012 році у Феруза вкрали паспорт. Повернутися на батьківщину, щоб відновити документи, він не може. За словами журналіста, в Узбекистані йому можуть висунути обвинувачення у співпраці з терористичними організаціями.

У Раді з прав людини при президенті Росії видворення Феруза назвали порушенням російської Конституції. У Кремлі при цьому заявили, що влада не може «заплющувати очі» на нібито допущені журналістом порушення міграційного законодавства.