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03 Серпень 2017, Київ 16:31
Новини | Події

Віталій Кличко: Володимир найближчим часом повідомить, чим надалі займатиметься

Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що найближчим часом його брат, Володимир, повідомить, чим надалі займатиметься.

«Найближчим часом він сам дасть відповідь, чим буде займатися далі. Я впевнений, що він буде таким самим успішним, як і в спорті», – сказав Кличко.

При цьому він додав, що після останнього бою Володимира жодного разу не говорив з ним про його подальшу діяльність.

Сьогодні український боксер Володимир Кличко оголосив про завершення кар’єри.

Рішення Кличка означає, що Володимир відмовляється від матч-реваншу з британцем Ентоні Джошуа. У квітні Джошуа захистив чемпіонський титул за версією IBF і виграв пояси IBO та WBA. Кличко програв технічним нокаутом.

Кличко професійно виступав у боксі з 1996 року. Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBO, IBF і WBA. У 1996 році Кличко став олімпійським чемпіоном на Іграх в Атланті. За 21 рік кар’єри Кличко провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги (з них 53 нокаутом).

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