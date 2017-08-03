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03 Серпень 2017, Київ 22:35
Новини | Політика

Соратник Авакова депутат Котвіцький регулярно порушує правила дорожнього руху – «Схеми»

Кортеж соратника Авакова Ігоря Котвіцького - неодноразовий порушник ПДР

Кортеж соратника й бізнес-партнера родини міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова – народного депутата Ігоря Котвіцького – регулярно порушує правила дорожнього руху. Це зафіксували журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Упродовж кількох днів журналісти фіксували низку порушень під час його пересування вулицями Києва. «Мерседес», яким користується депутат Котвіцький, перетинав подвійну суцільну смугу, коли виїжджав із одного з бутиків і коли відвідував п’ятизірковий готель у центрі Києва.

Кортеж перекриває рух зустрічної смуги і виїжджає
Кортеж перекриває рух зустрічної смуги і виїжджає

Кортеж Котвіцького перетинає подвійну суцільну смугу, коли до перехрестя - близько ста метрів
Кортеж Котвіцького перетинає подвійну суцільну смугу, коли до перехрестя - близько ста метрів

Порушуючи правила паркування, «Мерседес» народного депутата очікував на Котвіцького біля одного з ресторанів у Києві. Також автівки, якими користується Котвіцький, декілька разів розвертались через подвійну суцільну смугу біля меморіалу першим жертвам Революції Гідності.

Кортеж перетинає подвійну суцільну смугу за сто метрів від автомобіля поліції
Кортеж перетинає подвійну суцільну смугу за сто метрів від автомобіля поліції

Один із випадків стався, коли неподалік стояв автомобіль поліції. На запитання журналіста, чому вони не склали протокол про порушення, поліцейські відповіли, що не з цього району, перебувають на завданні й не бачили моменту порушення.

Поліцейські, які охороняють депутата Котвіцького, на запитання журналіста про причину одного з порушень відповіли: «Є такі нюанси, коли можна відійти від правил дорожнього руху, якщо є така необхідність».

У відповідь на запит програми «Схеми» народний депутат Котвіцький відповів: «Для мене, як і для багатьох політиків, час у дорозі – це можливість попрацювати з документами, розпланувати свій день, зробити телефонні дзвінки. Отже, в автомобілі я виключно пасажир, і не відстежую, що відбувається навколо. Тому питання, чи складалися протоколи на це авто, краще задати Національній поліції, особисто я нічого не отримував».

У коментарях до допису Котвіцького журналіст програми поцікавився, чи вважає депутат, що можуть існувати винятки, коли можна порушувати правила дорожнього руху. Але депутат не відповів.

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