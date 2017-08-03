Апеляційний суд скасував вирок обвинуваченому у хабарництві генералу – Матіос

Апеляційний суд Києва виправдав екс-генерала Державної прикордонної служби України Олега Лантвойта, раніше засудженого до 10 років в’язниці за хабар, повідомляє головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, після отримання рішення суду прокуратура підготує і внесе касаційну скаргу.

«Ми переконані у достатності зібраних та оцінених судом першої інстанції наших доказів, які лягли в основу вироку про покарання у вигляді позбавлення волі Лантвойта на 10 років», – зазначив Матіос на своїй сторінці у Facebook.

Дарницький районний суд Києва у листопаді 2015 року засудив Ланвойта до 10 років в’язниці з конфіскацією майна за отримання хабара і позбавив його звання генерал-лейтенанта.