Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
04 Серпень 2017, Київ 07:35
Новини | Політика

Кавунова баржа прибуває до Києва – ранковий ефір Радіо Свобода

За жорстокість до тварин каратиме закон;

Кавунова баржа прибуває до Києва, про річковий транспорт лишається мріяти;

Поліція втрачає довіру, не всі українці оцінили реформу.

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: народний депутат України («Самопоміч») Андрій Немировський та віце-президент «Асоцiації зоозахисних органiзацiй України» Марина Суркова; директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава та генеральний директор компанії «Нібулон», Герой України Олексій Вадатурський; юрист та експерт групи «Поліція під контролем» Євген Крапивін та радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат України («НФ») Антон Геращенко.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG