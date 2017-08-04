Кавунова баржа прибуває до Києва – ранковий ефір Радіо Свобода

За жорстокість до тварин каратиме закон;

Кавунова баржа прибуває до Києва, про річковий транспорт лишається мріяти;

Поліція втрачає довіру, не всі українці оцінили реформу.

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: народний депутат України («Самопоміч») Андрій Немировський та віце-президент «Асоцiації зоозахисних органiзацiй України» Марина Суркова; директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава та генеральний директор компанії «Нібулон», Герой України Олексій Вадатурський; юрист та експерт групи «Поліція під контролем» Євген Крапивін та радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат України («НФ») Антон Геращенко.