Розенко: наразі немає передумов для підвищення комунальних тарифів

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що наразі немає жодних економічних передумов для підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і газ.

«Сьогодні інфляційні тенденції є абсолютно прогнозованими – на рівні, який зафіксований у держбюджеті, – вже тривалий час зберігається стабільність національної валюти. Тому жодних підстав для підвищення ціни на газ та тарифів на житлово-комунальні послуги немає. І я особисто як член уряду жодних рішень щодо підвищення ціни на газ не підтримаю», – сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна», повідомляє Урядовий портал.

Коментуючи можливість введення абонплати за газ, Розенко наголосив на тому, що незважаючи на формулу розрахунку, вартість газу не повинна підвищитися.

«Неважливо скільки буде складових цього тарифу. Головне – ціна на газ не повинна бути підвищена. Визначення формули – це виключно компетенція НКРЕКП», – сказав урядовець.

Сьогодні біля будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), протестували з вимогою не вводити абонплату за газ.

Наприкінці березня НКРЕКП затвердила щомісячну абонплату за газ, яка мала стягуватися з 1 квітня. Комісія планувала, що українці щомісяця платитимуть певну суму, яка не залежатиме від споживання газу. Проте згодом комісія скасувала своє рішення щодо абонплати за газ.