Експерт про газові нововведення в Україні та як вони вплинуть на платіжки громадян

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), не змогла у п'ятницю ухвалити проект нової методики розрахунку абонплати за послуги облгазів. Засідання закрили через те, що проведенню заважали присутні представники федерації незалежних профспілок. Голова НКРЕКП Дмитро Вовк у коментарі Радіо Свобода пояснив, що поняття «абонплата» у новій методиці немає. Про газові нововведення і як вони вплинуть на платіжки громадян, у програмі «Ваша Свобода» розповів Андрій Герус, член правління бізнес-ради «Ціна держави», колишній член НКРЕКП. Ведучий передачі: Віталій Портников.