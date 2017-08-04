Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
04 Серпень 2017, Київ 15:07
Новини | Події

МОЗ: в Україні зареєстрували новий випадок захворювання на правець

У Міністерстві охорони здоров’я заявляє, що в Україні зареєстрували новий випадок захворювання на правець, це вже п’ятий випадок цього року.

Як повідомляє прес-служба міністерства, дівчинка 3,5 років з Новояворівська Львівської області у важкому стані, у лікарні, де вона перебуває, дитині одразу ввели імуноглобулін.

За попередніми даними, дитина заразилася через потрапляння стороннього предмета в ніс, коли збудник правцю потрапив в організм через слизову оболонку, дитина не була вакцинована.

Правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Від важких форм захворювання смертність сягає понад 50%. У МОЗ наголошують, що запобігти правцю можна лише вакцинацією.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG