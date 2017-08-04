Справу проти охоронця Яроша направили до суду

Справу проти охоронця народного депутата України Дмитра Яроша, якого підозрюють у вогнепальному пораненні таксиста, направили до суду, повідомили Радіо Свобода в прокуратурі області.

За даними відомства, обвинувальний акт щодо нього до суду передала прокуратура Кам’янського.

Як повідомили в місцевій прокуратурі, досудове слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи в нетверезому стані, із застосуванням вогнепальної і холодної зброї заподіяв тілесні ушкодження двом таксистам: одному – тяжкі, іншому – легкі.

За даними прокуратури, чоловікові повідомили про підозру в скоєнні злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України – хуліганство, умисне тілесне ушкодження і незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Підозрюваному може загрожувати до 8 років ув’язнення.

14 травня у Кам’янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина була поранена. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.

У поліції спочатку офіційно не підтверджували інформацію про те, що затриманим через стрілянину є охоронець народного депутата Дмитра Яроша, однак помічник народного депутата Дмитра Яроша Ростислав Винар підтвердив Радіо Свобода, що людиною, яка вистрілила в таксиста, був охоронець Яроша.

У червні захист Михайла Навроцького, якого підозрюють у вогнепальному пораненні таксиста, подав заяву до обласної прокуратури зі скаргою на умови утримання підзахисного в лікарні. Захист вимагав відкрити кримінальні провадження за частиною 2 статті 127 та частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України через перевищення правоохоронцями їхніх повноважень. За даними адвокатів, підозрюваний, що перебував на лікуванні в одному з медичних закладів Дніпра, цілодобово утримувався в наручниках, що, за словами адвокатів, є «катуванням». Також адвокати наголошували на незадовільних умовах утримання їхнього підзахисного в лікарні швидкої допомоги, куди він спершу був доправлений.

9 червня Заводський районний суд Кам’янського звільнив Михайла Навроцького з-під варти, змінивши запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.