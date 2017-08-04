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04 Серпень 2017, Київ 16:38
Новини | Події

Матіос: прокуратура передала «Укрзалізниці» тисячу арештованих вагонів

Анатолій Матіос

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що військова прокуратура за рішенням суду передала підприємству «Укрзалізниця» тисячу арештованих вагонів, що належали компанії, пов'язаній із колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименком.

«Нам вдалося встановити і арештувати рухоме майно, яким користувався і від якого отримував зиск Олександр Клименко. Військова прокуратура за рішенням суду передала тисячу арештованих залізничних піввагонів – це найбільш дефіцитний залізничний рухомий склад. За рішенням суду військова прокуратура передала «Укрзалізниці» для експлуатації ці вагони», – заявив прокурор.

Як пояснив Матіос, передали ці вагони «Укрзалізниці» з метою «унеможливлення проявів корупційних ризиків з боку представників держави під час зберігання арештованого майна і з метою забезпечення додаткового доходу до держбюджету», а також для того, щоб арештоване майно не псувалося.

«У випадку передачі і запуску в експлуатацію цих вагонів до моменту винесення рішення суду про ймовірну конфіскацію в дохід держави самих вагонів ці вагони не будуть простоювати, наскільки мене запевнив голова правління «УЗ». Очікуваний дохід – близько 150 мільйонів гривень щороку», – додав він.

За словами Матіоса, ці вагони до конфіскації належали компанії «Юнісон Груп», яку пов’язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Наразі Клименко цю інформацію не коментував.

У липні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомили про понад півтори сотні обшуків у Києві у приміщеннях, які належать пов’язаним із Олександром Клименком структурам. Зокрема силовики повідомляли, що група компаній «Юнісон» фігурує у розслідуванні, в рамках якого проводили слідчі дії. Тоді Клименко спростував цю інформацію і зазначив, що у «мене обшуків немає».

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