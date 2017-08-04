Понад 3 мільйони гривень витратили на Агентство з виявлення корупційних активів за півроку – #Точно

На запуск та роботу новоствореного Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з бюджету витратили 3,091 мільйона гривень протягом січня–червня 2017 року. Така інформація міститься в звіті про бюджетні видатки Державного казначейства, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Зокрема, значну частину витрат склала зарплата персоналу Агентства, загалом 1,78 мільйона гривень.

Агентство з розшуку та менеджменту активів є органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконтрольним Кабінету міністрів та підзвітним Верховній Раді. Серед його функцій зокрема – виявлення й оцінка активів, що здійснюватиметься за зверненням слідчого, прокурора чи суду.

На Агентство покладений обов’язок формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, які перебувають під арештом у кримінальних провадженнях.