Прокуратура відкрила справу через вибух на полігоні, внаслідок якого загинув військовий

Військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на території військового полігону в Київській області, внаслідок якого один військовослужбовець загинув, ще п’ять були поранені.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону, справу порушили за статтею «необережне поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження або смерть потерпілого».

«Установлено, що відповідно до наказу командира військової частини на території військового полігону, розташованого у селі Дівички Бориспільського району Київської області, проводились тактичні навчання з бойовою стрільбою та тренування з управління вогнем бригадної артилерійської групи. У ході проведення навчань, близько 11 години військовослужбовцями здійснено постріл з 120-мм міномету 2С12 «Сані». Міна відхилилася від попередньо визначеної цілі і влучила в окоп, де перебували військовослужбовці», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Розслідування триває.

Раніше про цей вибух повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Поранених евакуювали до медичного закладу.