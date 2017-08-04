МЗС оголосило Росії протест через поїздку Медведєва в анексований Крим

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим в анексований Крим.

«Міністерство закордонних справ України неодноразово наголошувало на неприпустимості неузгоджених з Україною перебувань російських посадових осіб на суверенній території нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і Севастополь», – йдеться в заяві МЗС 4 серпня.

У відомстві наголосили, що вважають згаданий візит і інші поїздки російських чиновників у Крим «грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права».

Російському зовнішньополітичному відомству МЗС України надіслали відповідну ноту протесту.

За даними російських ЗМІ, 4 серпня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прибув на кримський суднобудівний завод «Море» у Феодосії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».