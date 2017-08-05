Відкрито кримінальне провадження через приїзд німецького гурту Scooter до анексованого Криму – Мельник

Прокуратура Автономної Республіки Крим (при Генпрокуратурі) відкрила кримінальне провадження через порушення режиму перетину кордону представниками німецького гурту Scooter, які прибули днями до анексованого Криму. Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Розпочато кримінальне провадження Прокуратурою АРК через порушення режиму перетину кордону, а до німецьких компетентних органів буде направлено звернення про правову допомогу у цьому випадку», – повідомив Мельник в інтерв’ю газеті Funke Mediengruppe.

Він запевнив, що «кримський вояж» техно-гурту Scooter не залишиться поза увагою української юстиції.

Мельник додав, що рішення гурту приїхати з концертом до анексованого Криму є «не лише скандалом, а й злочином із серйозними юридичними наслідками».

«Це не якесь незначне порушення, а серйозний злочин, який буде покарано», – сказав посол.

У прокуратурі заявили, що членів гурту попередили, щоб вони не їхали до окупованого Криму, бо це може загрожувати позбавленням волі терміном до восьми років.

«Такі незаконні дії, вчинені іноземними громадянами та світовими знаменитостями, які можуть впливати на думку своїх фанатів, перешкоджають зусиллям України щодо відновлення її територіальної цілісності», – заявили у прокуратурі.

Фронтмен Scooter Ейч Пі Бакстер минулого місяця заявив, що група збиралася до Криму, щоб зіграти для своїх фанів, а не займатися політикою.

Музиканти відомої німецької групи Scooter прибули в ніч на п’ятницю у анексований Крим, щоб виступити на музичному фестивалі ZBFest в Балаклаві.

На сайті фестивалю вказано, що він проходитиме два дні – 4-5 серпня, і крім Scooter, його учасниками вказані група «Ленінград», «Бригада С», «Серьга», «Градуси», Діма Білан, L`one.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

В українському МЗС 25 липня 2016 року опублікували звернення, в якому застерегли іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.