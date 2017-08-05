За півроку на 16% зменшилась кількість людей, які перетнули адмінмежу з окупованим Кримом – прикордонники

У Державній прикордонній службі України повідомили, що за півроку адміністративну межу з окупованим Росією Кримом перетнули мільйон людей, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За даними прикордонників, усього на півострів рушили 176 тисяч транспортних засобів, що на 32% менше, ніж за перше півріччя 2016 року.

«Загалом протягом першого півріччя 2017 року через державний кордон України в установленому порядку пропущено 37,2 мільйона осіб, а це на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року», – додали у відомстві.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. Крим оголошено тимчасово окупованою територією. На адмінкордоні працюють три контрольні пункти в’їзду та виїзду: «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

2014 року до Кримінального кодексу України була внесена стаття 332-1, нею передбачено відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Наприкінці липня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило про ухвалення урядом постанови, яка спрощує в’їзд до анексованого Росією Криму правозахисникам та представникам незалежних правозахисних місій.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».