Кабмін спростив порядок в’їзду до Криму іноземних правозахисників

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило про ухвалення Кабінетом міністрів України постанови, яка спрощує в’їзд до анексованого Росією Криму правозахисникам та представникам незалежних правозахисних місій.

«Постанова передбачає, що для перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією правозахисникам надаватиметься спеціальний дозвіл. Відповідний дозвіл оформлюватиме Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Постанова була розроблена фахівцями Міністерства для того, щоб максимально полегшити надання правового захисту всім громадянам, права, свободи та інтереси яких порушено незаконними органами влади, їх посадовими та службовими особами на території анексованого півострову», – йдеться у повідомленні.

Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі в коментарі сайту «Крим.Реалії» повідомив, що міністерство пропонує Кабміну спростити в'їзд на окуповані території України для правозахисників за спеціальним дозволом.

Активісти і правозахисники не раз вказували на труднощі з доступом на тимчасово окуповані території України.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. Крим оголошено тимчасово окупованою територією. На адмінкордоні працюють три контрольні пункти в'їзду та виїзду: «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

2014-го року до Кримінального кодексу України була внесена стаття №332-1, нею передбачено відповідальність за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.