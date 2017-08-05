«Ніяких секретів не було» – екс-посол Росії Кисляк про розмову з екс-радником США із нацбезпеки Флінном

Колишній посол Росії в США Сергій Кисляк заявив, що його спілкування із колишнім радником США з національної безпеки Майклом Флінном було «абсолютно коректне, спокійне і транспарентне». Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Росія 24».

«Спілкувалися ми про найпростіші речі...Але спілкування це було абсолютно коректне, спокійне, абсолютно транспарентне (відкрите, прозоре – ред.). Ніяких секретів, у всякому разі – з нашого боку, не було», – сказав Кисляк.

Виступаючи на державному телебаченні 5 серпня, Кисляк додав, що не захоче свідчити про свої контакти з Флінном перед Конгресом США чи великим журі в США.

«Є кілька тем, які важливі для взаємодії Росії і США – передусім тероризм. І це була одна з тем, щодо якої ми спілкувалися», – сказав Кисляк.

Він додав, що мав інструкції з Москви не обговорювати ні з ким у США тему антиросійських санкцій: «Будьте впевнені, я свої інструкції виконував чесно».

Майкл Флінн з 20 січня до 13 лютого 2017 року був радником США з національної безпеки. Він був змушений піти з адміністрації президента США Дональда Трампа після того, як з’ясувалося, що Флінн не повідомив про свої контакти з Кисляком в період між президентськими виборами в листопаді 2016 року та інавгурацією Трампа в січні.

Міністерство юстиції США і комітети в обох палатах Конгресу розслідують можливі незаконні контакти між посадовцями Росії і командою Трампа.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон. Росія ці звинувачення відкидає.