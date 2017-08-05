У Кривому Розі посадовець поліції вчинив бійку біля кафе

У Кривому Розі Дніпропетровської області призначили перевірку через участь у бійці виконувача обов’язків начальника Довгинцівського відділу поліції міста.

«Попередньо встановлено, що один із заступників керівника відділу поліції на Дніпропетровищині створив конфлікт біля кафе, який переріс у бійку. До одного з розважальних закладів міста був викликаний екіпаж патрульної поліції. Прибувши на місце події поліцейські виявили правопорушника, який поводився зухвало, виражався нецензурною лайкою, не реагував на зауваження правоохоронців», – мовиться у повідомленні Національної поліції України.

«Встановлено, що правопорушник працює у Довгинцівському відділі поліції Кривого Року і на даний час є тимчасово виконуючим обов'язки начальника ВП. За даним фактом розпочато службову перевірку. Правопорушника відсторонено від виконання обов'язків», – зазначили у поліції.

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що за результатами службової перевірки правопорушника буде звільнено з правоохоронних органів.

Ім’я винуватця не називають.