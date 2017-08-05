Дніпро: через вибух у будинку загинув чоловік – поліція

Через вибух у багатоповерхівці Дніпра загинув 61-річний чоловік.

«Попередня причина трагедії на вулиці Тепличній – вибух гранати Ф-1. Загиблий – господар квартири, 1956 року народження. У момент вибуху в оселі перебувала жінка померлого, вона не постраждала», – повідомляють у Національній поліції України.

«Повідомлення про пожежу у квартирі на 2-му поверсі 10-типоверхового будинку по вулиці Тепличній надійшло у поліцію о сьомій годині вечора. Підчас огляду місця події в тамбурі правоохоронці виявили тіло чоловіка», – зазначають у поліції.

На місці події працюють співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група.

Обставини трагедії з’ясовуватимуть під час досудового розслідування, – зазначили у поліції.