Грозовий фронт підтягується до Київщини – синоптики

Дощі, які несуть із собою прохолоду, спостерігаються вдень 6 серпня в кількох областях України і наближаються до Київщини. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«Грози та локальні дощі спостерігаються зараз у Вінницькій, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській областях. Підтягується до Київської області», – інформує фахівець у Facebook.

За даними Київської міськдержадміністрації, у столиці 6 і 7 серпня очікуються короткочасні дощі та гроза.

Раніше синоптики повідомляли, що очікують на поступове послаблення спеки, але не на всій території України.

Упродовж цього тижня Україна потерпає від сильної спеки – з денними температурами, вищими за +30, та нічними +20 або й вище. Це негативно впливає на метеозалежних людей.