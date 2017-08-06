Посол США в ООН привітала нові санкції щодо КНДР

Посол США в ООН Ніккі Гейлі 5 серпня назвала нову резолюцію Ради безпеки щодо Північної Кореї «найсуворішим набором санкцій щодо будь-якої країни» за останні десятиліття. Але «ми не повинні обманювати себе, що ми вирішили цю проблему», – додала посол.

«Загроза незаконного ядерного озброєння північнокорейської диктатури залишається», – заявила Гейлі після голосування в Раді безпеки ООН.

Президент США Дональд Трамп привітав нові санкції у мережі Twitter. Державний секретар США Рекс Тіллерсон назвав схвалення нових санкцій «дуже хорошим результатом».

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав свого північнокорейського колегу дотримуватися резолюції ООН і припинити випробовувати «добру волю міжнародного співтовариства» ракетними запусками та ядерними випробуваннями.

Рада Безпеки ООН 5 серпня одноголосно ухвалила резолюцію про посилення санкції проти Північної Кореї.

Розроблена США резолюція передбачає заборону на експорт вугілля, чорних металів, свинцю і морепродуктів з Північної Кореї, що скоротить експортні надходження Пхеньяна, які становлять 3 мільярди доларів, на мільярд.

Вашингтон домагався посилення санкцій проти Північної Кореї після запуску нею двох міжконтинентальних балістичних ракет у липні.

28 липня КНДР здійснила черговий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети і заявила, що тепер її ракети з ядерною зброєю здатні досягати материкової частини Сполучених Штатів.

Поточні рішення ООН забороняють Північній Кореї розробляти будь-які балістичні ракети та ядерні технології, але країна продовжує реалізовувати свої військові програми.