Рада безпеки ООН посилила санкції проти Північної Кореї

Рада Безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію про посилення санкції проти Північної Кореї.

Розроблена США резолюція передбачає заборону на експорт вугілля, чорних металів, свинцю і морепродуктів з Північної Кореї, що скоротить експортні надходження Пхеньяна, які становлять 3 мільярди доларів, на мільярд.

Вашингтон домагався посилення санкцій проти Північної Кореї після запуску нею двох міжконтинентальних балістичних ракет у липні.

28 липня КНДР здійснила черговий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети і заявила, що тепер її ракети з ядерною зброєю здатні досягати материкової частини Сполучених Штатів.

Поточні рішення ООН забороняють Північній Кореї розробляти будь-які балістичні ракети та ядерні технології, але країна продовжує реалізовувати свої військові програми.