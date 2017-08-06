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06 Серпень 2017, Київ 15:18
Новини | Події

Український гідрометцентр оприлюднив штормове попередження

Український гідрометцентр оприлюднив штормове попередження, яке стосується всієї України, крім південних та східних областей.

«7 серпня грози, окрім південних та східних областей, місцями сильний дощ, в окремих районах шквали 15 – 20 метрів на секунду, град», – ідеться на сторінці гідрометцентру у Facebook.

За цими ж даними, в Київській області «в найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 серпня та протягом 7 серпня грози, сильний дощ, в окремих районах град, шквали 15 – 20 метрів на секунду».

У столиці України «в найближчі три години з утриманням до кінця доби 6 серпня та протягом 7 серпня грози, сильний дощ, шквали 15 – 20 метрів на секунду».

На відміну від західних та північних областей України, в Харкові, Одесі та Дніпрі синоптики очікують на суху й спекотну ніч, дуже спекотний день 7 серпня з можливістю короткочасних дощів. Харкову фахівці опадів не обіцяють.

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