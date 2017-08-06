Український гідрометцентр оприлюднив штормове попередження, яке стосується всієї України, крім південних та східних областей.

«7 серпня грози, окрім південних та східних областей, місцями сильний дощ, в окремих районах шквали 15 – 20 метрів на секунду, град», – ідеться на сторінці гідрометцентру у Facebook.

За цими ж даними, в Київській області «в найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 серпня та протягом 7 серпня грози, сильний дощ, в окремих районах град, шквали 15 – 20 метрів на секунду».

У столиці України «в найближчі три години з утриманням до кінця доби 6 серпня та протягом 7 серпня грози, сильний дощ, шквали 15 – 20 метрів на секунду».

На відміну від західних та північних областей України, в Харкові, Одесі та Дніпрі синоптики очікують на суху й спекотну ніч, дуже спекотний день 7 серпня з можливістю короткочасних дощів. Харкову фахівці опадів не обіцяють.