Франція: прокуратура почала розслідування спроби нападу біля Ейфелевої вежі

У Франції прокуратура відкрила контртерористичне розслідування щодо спроби чоловіка з ножем потрапити до Ейфелевої вежі.

Ніхто не постраждав унаслідок інциденту, що стався пізно ввечері 5 серпня.

Підозрюваний, котрий перебуває під вартою, розповів слідчим, що він хотів здійснити напад на солдата і був у контакті з членами екстремістського угруповання «Ісламська держава», повідомляє агентство AFP 6 серпня.

19-річний чоловік має психологічні проблеми. Він, як повідомляється, є французом, народжений у західноафриканській державі Мавританія.

Під час інциденту Ейфелева вежа була освітлена кольором паризької футбольної команди Сен-Жермен.

Франція перебуває в стані надзвичайного стану після нападів, які сталися у листопаді 2015 року в Парижі і внаслідок яких загинули 130 людей.