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06 Серпень 2017, Київ 18:18
Новини | Міжнародні

Франція: прокуратура почала розслідування спроби нападу біля Ейфелевої вежі

Ейфелева вежа у Парижі, архівне фото

У Франції прокуратура відкрила контртерористичне розслідування щодо спроби чоловіка з ножем потрапити до Ейфелевої вежі.

Ніхто не постраждав унаслідок інциденту, що стався пізно ввечері 5 серпня.

Підозрюваний, котрий перебуває під вартою, розповів слідчим, що він хотів здійснити напад на солдата і був у контакті з членами екстремістського угруповання «Ісламська держава», повідомляє агентство AFP 6 серпня.

19-річний чоловік має психологічні проблеми. Він, як повідомляється, є французом, народжений у західноафриканській державі Мавританія.

Під час інциденту Ейфелева вежа була освітлена кольором паризької футбольної команди Сен-Жермен.
Франція перебуває в стані надзвичайного стану після нападів, які сталися у листопаді 2015 року в Парижі і внаслідок яких загинули 130 людей.

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