Влада Афганістану посилює заходи безпеки в Кабулі після серії нападів

Влада Афганістану посилює заходи безпеки в районі Кабула, де розташовані посольства іноземних держав та урядові установи. Це сталося після серії нападів, у яких загинули сотні людей по всій країні.

Нові заходи безпеки передбачають встановлення 27 постійних контрольних пунктів на 42 дорогах через дипломатичну зону. У районі дипломатичних представництв та урядових будівель також працюватимуть відеокамери, мобільні сканери вибухових речовин, собаки, здатні виявляти вибухівку.

Автомобілі, які прибувають до Кабула, перевірятимуться сканерами у чотирьох з восьми основних в’їздів. Решта в’їздів отримають такі сканери згодом, повідомили чиновники.

За даними ООН, у першій половині 2017 року в афганській столиці загинули 209 цивільних, ще 777 були поранені внаслідок нападів, у яких здебільшого звинувачують угруповання «Талібан».