Через негоду в Україні знеструмлені 93 населених пункти – ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) 6 серпня сталося знеструмлення 93 населених пунктів у п’яти областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше сіл і містечок залишилися без електрики на Миколаївщині (39) та Одещині (36). Також 11 населених пунктів знеструмлені у Вінницькій області, чотири – в Київській, три – в Кіровоградській.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, ідеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники також повідомили, що внаслідок сильних поривів вітру на півдні України загинула одна людина, постраждали п’ятеро.