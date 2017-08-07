В Україні сьогодні можна спостерігати часткове місячне затемнення

Український гідрометцентр заявляють, що сьогодні вночі в регіонах, де не прогнозують дощ, можна спостерігати часткове місячне затемнення.

Як повідомляють в гідрометцентрі, тінь від Землі «з’їсть» південну четвертину повного Місяця, а освітлена частина супутника біля кордону тіні почервоніє.

За даними центру, затемнення триватиме близько двох годин, найкраще його буде видно в 23:20, побачити початок затемнення можна приблизно о 22:23.

Наступне місячне затемнення відбудеться 31 січня 2018 року.

​Напередодні синоптики повідомили, що сьогодні, 7 серпня, в більшості областей України, окрім Харківської, Донецької, Луганської, Одеської, Миколаївської, Херсонської і Запорізької областей, очікуються дощі.