Щоб поспостерігати за повним сонячним затемненням, мільйони американців прямували до міст у США, де найкраще було видно перше повне сонячне затемнення за останні 99 років. Воно пройшло вузькою смугою вздовж усієї території Сполучених Штатів – від північного заходу до південного сходу. Можливість поспостерігати за цим природним явищем мали 12 мільйонів мешканців планети, які перебували у Північній та Південній Америці, частково в Західній Європі та на крайньому північному сході Азії. Із теренів України не було змоги безпосередньо побачити затемнення наживо, отож українці могли спостерігати за ним лише у прямому ефірі.