Мільйони американців прямують до міст, в яких можна буде побачити перше повне сонячне затемнення за останні 99 років, яке пройде вузькою смугою, так званим «коридором» уздовж усієї території Сполучених Штатів – від північного заходу до південного сходу.

У Чарльстоні, штат Південна Кароліна – останньому великому місті в цьому «вузькому коридорі», спостерігається наплив туристів, так само як і в інших містах на цьому шляху.

20 серпня чиновники міста повідомили, що ресторани Чарльстона вже всі «забиті» і паркінг у центральній частині міста вже заповнений місцевими жителями й туристами, які заздалегідь підготувалися до події 21 серпня, «яка буває один раз у житті».

Міста, що підпадають під повне затемнення, стануть свідками кількахвилинної темряви, коли місяць закриє собою сонце.

Ті люди, які сподіваються побачити саме затемнення за допомогою спеціальних захисних окулярів, розраховують на хорошу погоду. Та в Чарльстоні саме у час затемнення прогнозують хмари й грози.

У різних містах країни близько 12 мільйонів жителів зможуть побачити так зване «Велике американське затемнення», як уже називають цю подію. У багатьох містах відбудуться спеціальні вечірки й музичні фестивалі.

Першим штатом, який побачить, як місяць закриває собою сонце, стане північно-західний штат Орегон о 9:05 за місцевим часом (це 19:05 за Києвом).

В Україні це затемнення побачити не вдасться – його пік припаде на час, коли сонця вже не буде на небі. Але спостерігати за цим явищем можна буде завдяки прямій трансляції NASA, для якої агентство використовує 11 космічних апаратів, 3 літаки та 50 аеростатів.

А для слухачів Радіо Свобода, які відвідують наші сторінки в соцмережах, за прямою трансляцією цієї події можна стежити у Фейсбуці та на Youtube.