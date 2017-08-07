КВУ: цього року лише четверо депутатів відпочили в санаторіях Ради

У Комітеті виборців України заявляють, що у 2017 році лише четверо народних депутатів відпочили в закладах, що перебувають в сфері управління Верховної Ради. Про це йдеться у відповіді Апарату Ради на інформаційний запит КВУ.

За цими даними, за 2017 рік у таких закладах відпочили разом із сім’ями 4 народні депутати нинішнього скликання й 6 депутатів попередніх скликань.

«Державні санаторїі Верховної Ради є рудиментом минулого, із яким давно час попрощатися. Більшість депутатів ніколи в них не відпочивали, а тому утримання відповідних закладів є недоцільним. Готельні комплекси, санаторії, пансіонати ВР мають продані на відкритому конкурсі», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

В Апараті Ради повідомили, що наразі в сфері управління Верховної Ради перебувають такі заклади: пансіонат матері та дитини «Таврійські зорі» і готельно-оздоровчий комплекс «Затока» у Скадовську Херсонської області, бази відпочинку «Конча-Заспа» й «Пуща-Водиця» у Києві.

Відповідно до чинного законодавства народні депутати не мають пільг щодо забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування. Відповідне положення було виключене із Закону «Про статус народного депутата України» в 2014 році.