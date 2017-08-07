Охоронця Яроша продовжать утримувати під домашнім арештом

Охоронцю народного депутата України Дмитра Яроша, якого підозрюють у вогнепальному пораненні таксиста, продовжили термін утримання під домашнім арештом. Відповідне рішення 7 серпня ухвалив Заводський районний суд Кам’янського.

За рішенням суду, Михайло Навроцький залишиться під домашнім арештом ще на два місяці – до 4 жовтня.

У понеділок у Кам’янському розпочався судовий процес над підозрюваним.

Як поінформували в прокуратурі, чоловікові повідомлено про підозру в скоєнні злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України – хуліганство, умисне тілесне ушкодження та незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Йому може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Розгляд справи запланований на вересень.

14 травня у Кам’янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина поранена. За даними поліції, конфлікт виник після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.

У поліції офіційно не підтвердили інформацію про те, що затриманим через стрілянину є охоронець народного депутата Дмитра Яроша, однак помічник народного депутата Дмитра Яроша Ростислав Винар підтвердив Радіо Свобода, що людиною, яка вистрілила в таксиста, був охоронець Дмитра Яроша.

У червні захист Михайла Навроцького, якого підозрюють у вогнепальному пораненні таксиста, подав заяву до обласної прокуратури зі скаргою на умови утримання підзахисного в лікарні. Захист вимагав відкрити кримінальні провадження за частиною 2 статті 127 та частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України через перевищення правоохоронцями їхніх повноважень. За даними адвокатів, підозрюваний, що перебував на лікуванні в одному з медичних закладів Дніпра, цілодобово утримувався в наручниках, що, за словами адвокатів, є «катуванням». Також адвокати наголошували на незадовільних умовах утримання їхнього підзахисного в лікарні швидкої допомоги, куди він спершу був доправлений.

9 червня Заводський районний суд Кам’янського звільнив Михайла Навроцького з-під варти, змінивши запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.