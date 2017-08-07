Пакистан: десятки людей поранені через вибух у Лахорі

У Пакистані щонайменше 22 людини поранені через вибух бомби у східному місті Лахор, який пролунав 7 серпня. Щонайменше 3 людей перебувають у критичному стані.

За повідомленням чиновників з провінції Пенджаб, бомба була закладена у вантажівці з пальним.

Вибух зруйнував сусідній будинок і пошкодив кілька автівок.

Ніхто наразі відповідальності за напад не взяв.

Упродовж цього року у Лахорі сталися кілька атак. Минулого місяця під час нападу, відповідальність за який взяли пакистанські таліби, загинули 26 людей.