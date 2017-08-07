У Дніпрі вручили ще 2 підозри учаснику перестрілки, в якій загинули АТОвці

У Дніпрі вручили ще два повідомлення про підозру учаснику перестрілки, в якій загинуло двоє учасників АТО, Давиду Пабілеру. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в обласному управлінні поліції.

За даними поліції, вручені повідомлення про підозру у скоєнні злочинів за частиною 2 статті 189 (вимагання) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

1 серпня учаснику перестрілки в Дніпрі, громадянину Ізраїлю, було вручене перше повідомлення про підозру.

Водночас, як поінформували в поліції, питання про обрання чоловіку запобіжного заходу все ще вирішується суді.

Обрання запобіжного заходу підозрюваному в Бабушкінському районному суді Дніпра розпочалась ще 2 серпня. Процес затягнувся через численні клопотання захисту. Сторона захисту кілька разів клопотала про відведення судді та слідчого, адвокати заявили клопотання про необхідність залучення перекладача з івриту, оскільки їхній підзахисний, громадянин Ізраїлю, не розуміє української та російської мов.

На судовому засіданні у п’ятницю адвокати підозрюваного висловлювали недовіру щодо фаховості спеціально запрошеної до Дніпра з Умані перекладачки з івриту. Сторона обвинувачення прокоментувала це як свідоме затягування судового процесу.

Суд у понеділок знову затягнувся через нове клопотання захисту щодо відведення судді.

24 липня ввечері у Дніпрі, біля ресторану на проспекті Гагаріна, сталась перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишній бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті перестрілки двоє учасників АТО загинули.

Едмонд Саакян, який отримав поранення в живіт, заявляє, що нападниками були люди, які раніше погрожували його братові та родині, вимагаючи грошей.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає нападниками, також поранені. За даними поліції, серед них є раніше засуджені громадяни. Двом із них вручили повідомлення про підозру і взяли під варту. Ще один, який не мав відповідного статусу, за зверненням родичів залишив лікарню і відбув на лікування за кордон.

За фактом стрілянини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».