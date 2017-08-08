Проти медиків із Борисполя, які п’яними приймали жертву ДТП, порушили кримінальне провадження – поліція

Поліція порушила кримінальне провадження щодо медичних працівників бориспільської лікарні, які перебували на робочому місці в нетверезому стані в момент прибуття до медичного закладу жертви резонансної ДТП на Київщині. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив 8 серпня речник поліції Київської області Микола Жукович.

За його словами, спочатку поліцейські зафіксували факт сп’яніння медиків і склали два адміністративних протоколи за статтею 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«На сьогодні поліцією відкрито кримінальне провадження за статтею 140 (неналежне виконання медичними працівниками функціональних обов’язків) Кримінального кодексу України у зв’язку з тим, що смерть дівчинки могла трапитися через неякісне надання медичної допомоги», – вказав Жукович.

«Ми будемо з’ясовувати в рамках кримінального провадження, чи надавав першу допомогу цей лікар, коли дівчинку привезли до лікарні. Якщо він некваліфіковано, неякісно надав (допомогу – ред.), перебуваючи в нетверезому стані, то він нестиме відповідальність згідно з Кримінальним кодексом, це до трьох років позбавлення волі», – вказав речник поліції Київщини.

Увечері 6 серпня під Борисполем сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій на місці загинули шестеро людей – п’ятеро пасажирів автомобіля ВАЗ, який виїхав на зустрічну смугу, та одна пасажирка машини «Опель», з якою зіткнувся ВАЗ.

Серед пасажирів автомобіля російського виробництва живою після ДТП залишалася восьмирічна дівчинка, яку привезли до лікарні в Борисполі. Дитину врятувати не вдалося.

Родичі потерпілих, які прибули до медичного закладу, побачили ознаки сп’яніння у молодшої медсестри та лікаря-травматолога. Пізніше викликана родичами поліція з’ясувала, що рівень вмісту алкоголю в їхній крові перевищував 1,7 промілле (для порівняння: закон забороняє сідати за кермо водієві з рівнем вмісту алкоголю 0,2 промілле).