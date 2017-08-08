У Росії вийшли на свободу жінки, засуджені за держзраду через SMS-повідомлення

Росіянки Марина Джанджґава та Аннік Кесян, засуджені за статтею про державну зраду й помилувані наприкінці липня, 8 серпня вийшли на свободу.

Марина Джанджґава та Аннік Кесян були засуджені за те, що надіслали своїм знайомим у Грузії SMS-повідомлення про російську військову техніку, яку вони побачили на залізниці в Сочі незадовго до конфлікту в Південній Осетії.

Джанджґава працювала провідником Адлерського пасажирського вагонного депо, вона була заарештована в 2012 році. Через рік Краснодарський крайовий суд засудив її до 12 років позбавлення волі.

Кесян у 2015 році засудили до восьми років колонії.

Джанджґава відбувала покарання у Вологодській виправній колонії, 4 квітня вона була етапована до Москви. Раніше до російської столиці була етапована й Кесян.

За аналогічним звинуваченням в 2015 році була засуджена Оксана Севастіді, її засудили до восьми років колонії. У березні 2017 року президент Володимир Путін помилував її.

8 серпня минає дев’ята річниця від дня початку короткого збройного конфлікту Росії та Грузії, так званої «п’ятиденної війни».