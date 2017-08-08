Останки загиблого 11 вересня у Нью-Йорку ідентифікували через 16 років після теракту

У Нью-Йорку ідентифікували останки ще одного загиблого 11 вересня 2001-го року у Всесвітньому торговому центрі через 16 років після теракту.

Це була перша нова ідентифікація через тестування ДНК жертви нападів 11 вересня з березня 2015 року. Як повідомили медичні експерти 7 серпня, ім’я постраждалого не розголошується на прохання його родини.

Загалом експерти нині встановили особу 1641 загиблого під час тих подій. Цього року запровадили оновлену систему тестування ДНК, і влада висловлювала сподівання, що це прискорить процес ідентифікації.

11 вересня 2001 року бойовики ісламістської мережі «Аль-Каїда» викрали чотири пасажирські авіалайнери. Два з цих літаків вони спрямували в будівлю Всесвітнього торгового центру, інший літак врізався в будівлю Пентагону у Вашингтоні, а четвертий літак розбився в полі у Пенсільванії після того, як пасажири спробували знешкодити нападників; припускають, що цей літак мав за ціль Білий дім. Загалом через серію терактів загинуло 2977 людей.

Після терактів в США 11 вересня 2001 збройні сили міжнародної коаліції під командуванням НАТО почали в Афганістані військову операцію. У 2014 році американське Міністерство оборони завершило військову місію, але кілька тисяч американських військовослужбовців залишилися в країні.