Клімкін: Вторгнення у Грузію зійшло Росії з рук

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін до роковин російсько-грузинської війни закликав зупинити російську агресію.

«Дев’ять років тому Росія вторглася в Грузію, і це зійшло їй з рук. Тоді вона прийшла по Україну. Час зупинити російську агресію та відновити суверенітет Грузії та України», – написав він у Twitter.

Міністерство закордонних справ Росії наразі ніяк не реагувало.

8 серпня виповнюється дев’ять років від дня початку російсько-грузинського збройного конфлікту, так званої «п’ятиденної війни».

У ніч на 8 серпня Грузія намагалася відновити контроль над частиною своєї міжнародно визнаної території, Цхінвальським регіоном, контрольованим на той час гібридними російсько-сепаратистськими формуваннями. На допомогу цим силам прийшла Росія, яка, на відміну від конфлікту з Україною у 2014 році, офіційно оголосила про введення на територію Грузії частин своєї регулярної армії. Тодішній російський президент Дмитро Медведєв заявив про початок операції з «примусу Грузії до миру».

Бойові дії тривали до 12 серпня. Грузія в цьому конфлікті втратила 412 людей, з російської сторони загинули 67 військових.

Конфлікт мав значні геополітичні та економічні наслідки. 26 серпня Росія офіційно визнала Південну Осетію і Абхазію як «незалежні держави», а 2 вересня Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Росією.

Відновлення територіальної цілісності належить до трійки найбільш актуальних питань, які хвилюють населення Грузії. Такими є результати опитувань, які регулярно проводить в Грузії американська неурядова організація, Національно демократичний інститут (NDI).

Грузинська влада і багато західних держав далі наполягають, щоб Росія відмовилася від визнання «незалежності» грузинських регіонів. У федеральному бюджеті США на поточний фінансовий рік є пункти, які забороняють надавати підтримку країнам, що визнали незалежність окупованих Росією Абхазії і Цхінвальського регіону.