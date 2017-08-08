ДМС: є тенденція до зниження попиту на оформлення закордонних паспортів

У Державній міграційній службі заявляють, що нині спостерігається тенденція до суттєвого зниження попиту на оформлення закордонних паспортів.

При цьому у відомстві зазначають, що на сьогодні дійсно є затримки у видачі закордонних паспортів, але це є тимчасовим явищем.

«Вже сьогодні спостерігаємо тенденцію до суттєвого зниження попиту, отже найближчим часом повернуться до норми і строки видачі», – йдеться у повідомленні прес-служби ДМС.

Через підвищений попит документи неможливо отримати в обіцяний термін, що спричиняє черги у відділеннях Державної міграційної служби. Близько двохсот тисяч біометричних паспортів виготовив державний «Поліграфічний комбінат «Україна» в липні.

11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.