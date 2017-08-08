ГПУ: вручили обвинувальний акт члену ВРП Гречківському, підозрюваному у шахрайстві

У Генеральній прокуратурі України заявляють про вручення обвинувальних актів чинному члену Вищої ради правосуддя Павлу Гречківському та його помічнику, підозрюваним у шахрайстві.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, попри спроби підозрюваних ухилитись від ознайомлення і отримання процесуальних документів про завершення досудового розслідування, 8 серпня прокурор вручив обвинувальні акти обом підозрюваним.

Найближчим часом матеріали провадження будуть спрямовані до суду для розгляду по суті, додають у Генпрокуратурі.

У лютому цього року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що досудове розслідування щодо Павла Гречківського завершене, справа «йде в суд». Водночас тоді адвокати Гречківського спростовували ці заяви Луценка і стверджували, що вони наразі не отримали постанови слідчого про завершення досудового розслідування.

У вересні минулого року у Генеральній прокуратурі України повідомили, що силовики викрили одного з членів Вищої ради юстиції у спробі отримати від представника комерційної структури хабар у 500 тисяч доларів США. За даними відомства, член ВРЮ намагався отримати ці кошти за здійснення «впливу на винесення судом першої інстанції рішення на користь суб’єкта господарювання та залишення його в силі судами апеляційної та касаційної інстанцій». Згодом стало відомо, що йдеться про Павла Гречківського.

Гречківський заявляв, що не причетний до інкримінованих йому злочинів і готовий пояснити свою позицію в суді.

Гречківський був обраний на посаду члена ВРЮ від адвокатської спільноти на з’їзді адвокатів. Наразі він є членом Вищої ради правосуддя, в яку в січні почала реорганізовуватися Вища рада юстиції.