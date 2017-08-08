Путін обіцяє підтримку незалежності і безпеки Абхазії

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва гарантуватиме безпеку і незалежність Абхазії. Про це він заявив 8 серпня під час візиту до цього сепаратистського регіону Грузії.

У Піцунді, де Путін зустрічався з фактичним лідером Абхазії Раулем Хаджимбою, він заявив, що сторонам необхідно знайти шляхи розвитку економіки Абхазії і створення робочих місць. «Це те, про що ми сьогодні говоритимемо», – зазначив російський президент.

Володимир Путін 8 серпня, у річницю початку російсько-грузинської війни прибув до Абхазії.

Російсько-грузинська війна почалася 8 серпня 2008 року. Бойові дії тривали 5 днів. Грузія у цьому конфлікті втратила 412 людей, з російського боку загинули 67 військовослужбовців. У результаті війни Москва визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії. А 2 вересня 2008 року Грузія розірвав дипломатичні відносини з Росією.