Іранський безпілотник небезпечно наблизився до літака США у Перській затоці

У ВМС США повідомляють, що іранський безпілотник підлетів на 30 метрів до одного з американських літаків. За повідомленнями, це сталося 8 серпня, коли авіація США заходила на посадку на авіаносець у Перській затоці.

За словами речника центрального командування ВМС США Білла Урбана, це відбулося у міжнародному повітряному просторі, коли американський бомбардувальник F/A-18E готувався до посадки.

Це 13-й подібний інцидент упродовж 2017 року, зазначив Урбан.

У липні патруль ВМС США відкрив попереджувальний вогонь у бік човна Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, який у Перській затоці підійшов близько до американського авіаносця.