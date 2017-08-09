На українську газову трубу «садять» іноземця – ранковий ефір Радіо Свобода

Електрику в Криму «з’їдають» військові бази, експерти кажуть, що світло буде після деокупації.

Чиновники саботують реформи, вже скоро їм платитимуть інакше.

На українську газову трубу «садять» іноземця, частина українців обурюються.

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі та експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук; експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій та голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко; президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар та директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський.