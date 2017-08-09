Крим: Емірамзаєву, у якого проводять обшук, викликали швидку допомогу

Жителю кримського селища Кіровське, кримському татарину Умеру Емірамзаєву, до якого прийшли з обшуком російські силовики, стало зле, йому викликали швидку допомогу. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв.

«Поки відомо, що Умер Емірамзаєву викликали швидку. Що йому інкримінують – невідомо. На місце виїхав адвокат», – сказав Семедляєв.

Як повідомив Крим.Реалії кримськотатарський активіст Абдуллах Якубов, у Емірамзаєва мальформация судин головного мозку.

Російські силовики в середу, 9 серпня, вранці прийшли з обшуком додому до жителя кримського селища Кіровське Умера Емірамзаєва. Про це в соцмережах повідомляють кримські правозахисники та активісти.

На сайтах підконтрольних Кремлю силових відомств Криму про причини обшуку поки не повідомляють.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».