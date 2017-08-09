У ВРП обіцяють прозору процедури розгляду рекомендацій на посади суддів Верховного Суду

У Вищій раді правосуддя обіцяють забезпечити відкритість і прозорість процедури розгляду рекомендацій на посади суддів Верховного Суду.

«Усвідомлюючи запит суспільства на оновлення суддівського корпусу, Вища рада правосуддя забезпечить відкритість та прозорість усієї процедури», – сказав голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк.

Як повідомляє прес-служба ради, засідання, на яких будуть розглядатися кандидатури на посади суддів Верховного Суду, будуть транслювати.

Вища рада правосуддя отримала від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рекомендації щодо призначення на посади суддів 120 переможців конкурсу до нового Верховного Суду.

Відповідно до законодавства, Вища рада правосуддя розглядає рекомендації і вносить президентові України подання про призначення судді на посаду. За результатами розгляду рекомендацій ВРП може вирішити внестиподання про призначення на посаду судді або відмовити у внесенні подання.

У Вищій раді правосуддя наголошують, що відмовити у внесенні подання ВРП може «винятково з підстав порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді або наявності обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з цим призначенням».

Конкурс у новий Верховний Суд почався 7 листопада 2016 року. 28 липня цього року Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила переможців конкурсу на посаду суддів нового Верховного Суду.

У громадській організації «Центр протидії корупції» повідомили, що зі 120 відібраних ВККС кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі Верховного Суду 30 мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. Раніше і Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному Суді.

Голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них.